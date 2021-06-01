Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a yeşil ışık

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın ilgilendiği Kaan Ayhan kulübe, "Kulübümle anlaşma sağlarsanız benim için yeterli" mesajını gönderdi.

Yeni sezon öncesi Göztepe’den Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa’dan Aytaç Kara ile anlaşan Galatasaray A Milli Takım’ın başarılı stoperi Kaan Ayhan’ı Sassuolo’dan kiralamak için girişimlerini hızlandırdı.

Kaan’ı 1 yıllığına kiralamak isteyen G.Saray’ın milli futbolcu ve temsilcisi ile yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı.

“KULÜBÜMLE ANLAŞIRSANIZ BENİM İÇİN YETERLİ”

Kaan’ın, sarı kırmızılıların teklifine olumlu yaklaştığı ve “Kulübümle anlaşma sağlarsanız benim için yeterli” diyerek Galatasaray’a gelmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi.

Mart ayında geçirdiği koronavirüs rahatsızlığı sonrasında takımında fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan için şimdi Galatasaray Sassuolo ile masaya oturacak.

GEÇMİŞTEKİ YÜKSELEN FORM GRAFİKLERİ GÖSTERİLECEK

Son 3 ayda yeşil siyahlı teknik ekibin sadece 31 dakika süre verdiği Kaan’ı kiralık olarak kadrosuna katmak adına Galatasaray, Sassuolo’ya geçmişteki olumlu örnekleri de gösterecek.

Hürriyet'in haberine göre, geçen sezon kiralık oynayan Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes’in yükselen form grafikleri, İtalyan ekibini ikna etmek için masaya sunulacak. Sassuolo da kiralama formülünde sorun çıkarmazsa Galatasaray, transferi gerçekleştirecek.

Kaan Ayhan bu sezon Sassuolo'da 19 maçta 785 dakika süre aldı. Başarılı savunmacının milli takımda toplam 35 maçta 4 golü bulunuyor.