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    Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a ret

    Trabzonspor, şampiyonluğun ardından gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başladı. Bordo-mavililer, Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'dan ret cevabı aldı.
    • 13.05.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 15:26
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    Kaan Ayhan'dan Trabzonspor'a ret

    Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğun ardından gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

    Savunma ekibine takviyede bulunmak isteyen bordo-mavililer, gözünü İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'a dikti.

    Kaan Ayhan dan Trabzonspor a ret #1

    Kabul etmedi

    Çizme basınından yer alan habere göre; Kaan Ayhan, Türkiye'de forma giymeyi kabul etmedi. Kaan'ın, sezonun sona ermesinin ardından bu liglerden birinden gelecek teklifleri değerlendireceği kaydedildi.

    Sassuolo ile sözleşmesi Haziran 2024'te sonra erecek olan 27 yaşındaki savunmacı, bu sezon İtalyan ekibinde 23 maçta görev aldı ve 1 de gol attı.

    Kaan Ayhan dan Trabzonspor a ret #2


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