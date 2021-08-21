Kaan Ayhan'ın babası: Kaan Beşiktaş forması giyer

Beşiktaş'ın stopere takviye için istediği milli futbolcu Kaan Ayhan'ın babası yaptığı açıklamada oğlunun taraflar anlaştığında Beşiktaş forması giyeceğini söyledi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ında yer alacak Beşiktaş, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını yürütürken, savunmasını da güçlendirmek için çalışmalarına başlamıştı.

Siyah beyazlılar bu bağlamda, İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen Kaan Ayhan'ı transfer etmek için görüşmelerde bulunmuş ancak henüz bir sonuç alamamıştı.

“KAAN BEŞİKTAŞ FORMASIGİYER”

Yaşanan bu gelişmelerle beraber Kaan Ayhan'ın babası ve menajeri olan Erol Ayhan'dan flaş bir açıklama geldi.

Erol Ayhan, transfere ilişkin A Spor'a yaptığı açıklamada, "Sassuolo ile anlaşılırsa Kaan, Beşiktaş forması giyer" dedi.

Öte yandan Beşikaş ile Sassuolo arasında transfer görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.