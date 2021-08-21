Euro
9.9396
-0.33%
Dolar
8.4846
-0.26%
Altın
486.04
0.02%
Borsa
1.445
0.33%
Bitcoin
413.081
3.43%
EXEN Coin
26.72
1.02%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C
    Kaan Ayhan'ın babası: Kaan Beşiktaş forması giyer

    Kaan Ayhan'ın babası: Kaan Beşiktaş forması giyer

    Beşiktaş'ın stopere takviye için istediği milli futbolcu Kaan Ayhan'ın babası yaptığı açıklamada oğlunun taraflar anlaştığında Beşiktaş forması giyeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 21.08.2021 - 14:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ında yer alacak Beşiktaş, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını yürütürken, savunmasını da güçlendirmek için çalışmalarına başlamıştı.

    Siyah beyazlılar bu bağlamda, İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen Kaan Ayhan'ı transfer etmek için görüşmelerde bulunmuş ancak henüz bir sonuç alamamıştı.

    Kaan Ayhan ın babası: Kaan Beşiktaş forması giyer #1

    “KAAN BEŞİKTAŞ FORMASIGİYER”

    Yaşanan bu gelişmelerle beraber Kaan Ayhan'ın babası ve menajeri olan Erol Ayhan'dan flaş bir açıklama geldi.

    Erol Ayhan, transfere ilişkin A Spor'a yaptığı açıklamada, "Sassuolo ile anlaşılırsa Kaan, Beşiktaş forması giyer" dedi.

    Öte yandan Beşikaş ile Sassuolo arasında transfer görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

    Kaan Ayhan ın babası: Kaan Beşiktaş forması giyer #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir