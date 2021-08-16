Kaan Ayhan'ın babası: Oğlum Türkiye'de oynamak ister

Milli oyuncu Kaan Ayhan’ın babası Erol Ayhan, oğlunun Türkiye’de oynamaya sıcak baktığını açıkladı.

Milli oyuncumuz Kaan Ayhan, Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alıyor. Oyuncunun transferiyle ilgili yapılan görüşmeler, Kaan Ayhan’ın maaşını euro olarak istemesi nedeniyle tıkanmıştı.

Ayhan’ın babası Erol Ayhan’dan transferle ilgili açıklama geldi.

“KAAN TÜRKİYE’DE OYNAMAK İSTER”

Baba Ayhan, Fanatik’e yaptığı açıklamada, “Oğlumun Sassuolo’yla 3 yıllık sözleşmesi var. Kendisine Türkiye’den talipler olduğunu biz de medyadan takip ediyoruz.

Sassuolo’yla anlaşılırsa Kaan Türkiye’de oynamak ister. Neden olmasın...” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'la Kaan Ayhan görüşmeleri tıkandı / HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ