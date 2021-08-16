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    Kaan Ayhan'ın babası: Oğlum Türkiye'de oynamak ister

    Kaan Ayhan'ın babası: Oğlum Türkiye'de oynamak ister

    Milli oyuncu Kaan Ayhan’ın babası Erol Ayhan, oğlunun Türkiye’de oynamaya sıcak baktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 14:04
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 15:01
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    Milli oyuncumuz Kaan Ayhan, Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alıyor. Oyuncunun transferiyle ilgili yapılan görüşmeler, Kaan Ayhan’ın maaşını euro olarak istemesi nedeniyle tıkanmıştı.

    Ayhan’ın babası Erol Ayhan’dan transferle ilgili açıklama geldi.

    Kaan Ayhan ın babası: Oğlum Türkiye de oynamak ister #1

    “KAAN TÜRKİYE’DE OYNAMAK İSTER”

    Baba Ayhan, Fanatik’e yaptığı açıklamada, “Oğlumun Sassuolo’yla 3 yıllık sözleşmesi var. Kendisine Türkiye’den talipler olduğunu biz de medyadan takip ediyoruz.

    Sassuolo’yla anlaşılırsa Kaan Türkiye’de oynamak ister. Neden olmasın...” ifadelerini kullandı.

    Kaan Ayhan ın babası: Oğlum Türkiye de oynamak ister #2

    Beşiktaş'la Kaan Ayhan görüşmeleri tıkandı / HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Kaan Ayhan ın babası: Oğlum Türkiye de oynamak ister #3

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