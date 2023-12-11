Kadro dışı kalan Vincent Aboubakar gemileri yaktı! Menajerini isteyip öyle bir şey istedi ki Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 isimden biri olan Vincent Aboubakar'ın Suudi Arabistan'a dönmek için menajerine talepte bulunduğu öğrenildi.

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Ensonhaber.com / Spor Servisi

Beşiktaş'ın en golcü ismi olmasına rağmen keyfi tavırları nedeniyle problem çıkartan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı.

31 yaşındaki ismin, bu kararın ardından menajerini aradığı bilgisine ulaşıldı.

"Arabistan'dan takım bul"

Golcü futbolcu, "Bana Suudi Arabistan'dan takım bul. Burada daha fazla kalmak istemiyorum." diyerek geri dönmesine yönelik kapıları da kapattı.

Aboubakar, bu sezon 22 maçta 11 gol 3 asistlik performans sergiledi.

"Sakatlığım var" diyerek bazı maçlara çıkmayan Aboubakar'ın, Sergen Yalçın döneminde de benzer şekilde bir beyanda bulunması kafaları karıştırmıştı.

Sergen Yalçın, "Aboubakar sakat değildi" demişti

Dönemin teknik direktörü Sergen Yalçın, şampiyonluğun zora girdiği dönemde Kamerunlu futbolcunun sakat olmadığını ima etmişti.

Candaş Tolga Işık'ın programına katılan Sergen Yalçın, "Aboubakar, şampiyonluk sezonunda gerçekten sakat mıydı?" sorusuna yanıt vererek, "Bilemiyorum... O kadar ağır bir sakatlığı olduğunu düşünmüyorum. 2-3 maçlık evet ama 10-12 maç fazla." ifadelerini kullanmıştı.

Aboubakar, şampiyonluk sezonunun sonunda Suudi Arabistan'a transfer olmuştu.

Burak Yılmaz da "Para için oynamadı" demişti

Bu sezon ise benzer iddia, Rıza Çalımbay'dan önce takımı çalıştıran Burak Yılmaz'dan gelmişti.