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- Kalidou Koulibaly resmen Chelsea'de
Kalidou Koulibaly resmen Chelsea'de
Chelsea, Sterling’i renklerine bağladıktan sonra bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Senegalli stoper Koulibaly, Chelsea formasını giydi.
- 16.07.2022 - 15:52
Yaz transfer döneminde savunma oyuncularından Antonio Rüdiger’i Real Madrid’e, Andreas Christensen’i de Barcelona’ya kaptıran Chelsea, 31 yaşındaki Kalidou Koulibaly’i başka bir dev kulübe kaptırmak istemiyordu.
İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea, İtalya Serie A'da Napoli forması giyen Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna kattı.
Chelsea, Senegalli savunma oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Bonservisi 40 milyon euro
Chelsea, yıldız savunmacı Kalidou Koulibaly için İtalya temsilci Napoli’ye 40 milyon euro bonservis ödedi.
Senegalli futbolcu, Raheem Sterling’in ardından bu yaz Londra ekibinin ikinci transferi oldu.