Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
363.516
-0.33%
BTXN Coin
7.55
0.66%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Kalidou Koulibaly resmen Chelsea'de

    Chelsea, Sterling’i renklerine bağladıktan sonra bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Senegalli stoper Koulibaly, Chelsea formasını giydi.
    • 16.07.2022 - 15:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kalidou Koulibaly resmen Chelsea'de

    Yaz transfer döneminde savunma oyuncularından Antonio Rüdiger’i Real Madrid’e, Andreas Christensen’i de Barcelona’ya kaptıran Chelsea, 31 yaşındaki Kalidou Koulibaly’i başka bir dev kulübe kaptırmak istemiyordu.

    İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea, İtalya Serie A'da Napoli forması giyen Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna kattı.

    Chelsea, Senegalli savunma oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

    Bonservisi 40 milyon euro

    Chelsea, yıldız savunmacı Kalidou Koulibaly için İtalya temsilci Napoli’ye 40 milyon euro bonservis ödedi.

    Senegalli futbolcu, Raheem Sterling’in ardından bu yaz Londra ekibinin ikinci transferi oldu.

    Kalidou Koulibaly resmen Chelsea de #1


    İlginizi Çekebilir

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!
    Metabot

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!

    Nureddin Nebati, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
    Gündem

    Nureddin Nebati, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

    Sibil Çetinkaya cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor! 'Taş gibisin..'
    Medya

    Sibil Çetinkaya cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor! 'Taş gibisin..'

    Görüş Bildir