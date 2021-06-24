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- Kamil Ahmet Çörekçi, Hatayspor'da
Kamil Ahmet Çörekçi, Hatayspor'da
- Haber Merkezi
- 24.06.2021 - 14:38
- Güncelleme : 24.06.2021 - 14:58
Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla ligi 6. sırada tamamlamıştı.
Yeni sezonda da ligde Avrupa biletini almak isteyen Hatay temsilcisi, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Savunmaya takviye yapmak isteyen Hatayspor, geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayan kulüp, sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.
Hatayspor paylaşımında, "Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, daha önce Trabzonspor forması giyen sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi." notunu düştü.
Geçtiğimiz sezon bordo-mavili formayla 20 maça çıkan oyuncu, 1 asistlik performans gösterdi.