Kapustka, Legia Varşova'da

Legia Varşova, Leicester City'de 4 yılda sadece 4 maça çıkan Bartosz Kapustka ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Leicester City'de beklentileri karşılayamayan Bartosz Kapustka, İngiliz ekibiyle yollarını ayırdı.

Leicester'ın 2016 yılında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Cracovia'dan transfer ettiği 23 yaşındaki futbolcu, Legia Varşova ile 2+1 yıllığına anlaştı.

SADECE 4 MAÇTA OYNADI

Leicester City formasıyla sadece 4 maça çıkabilen orta saha oyuncusu, 4 yıl sonra ülkesine geri dönmüş oldu.