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    Kapustka, Legia Varşova'da

    Legia Varşova, Leicester City'de 4 yılda sadece 4 maça çıkan Bartosz Kapustka ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2020 - 17:51
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    Kapustka, Legia Varşova'da

    Leicester City'de beklentileri karşılayamayan Bartosz Kapustka, İngiliz ekibiyle yollarını ayırdı.

    Leicester'ın 2016 yılında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Cracovia'dan transfer ettiği 23 yaşındaki futbolcu, Legia Varşova ile 2+1 yıllığına anlaştı.

    SADECE 4 MAÇTA OYNADI

    Leicester City formasıyla sadece 4 maça çıkabilen orta saha oyuncusu, 4 yıl sonra ülkesine geri dönmüş oldu.

    Kapustka, Legia Varşova da #1

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