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Kapustka, Legia Varşova'da
Legia Varşova, Leicester City'de 4 yılda sadece 4 maça çıkan Bartosz Kapustka ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 13.08.2020 - 17:51
Leicester City'de beklentileri karşılayamayan Bartosz Kapustka, İngiliz ekibiyle yollarını ayırdı.
Leicester'ın 2016 yılında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Cracovia'dan transfer ettiği 23 yaşındaki futbolcu, Legia Varşova ile 2+1 yıllığına anlaştı.
SADECE 4 MAÇTA OYNADI
Leicester City formasıyla sadece 4 maça çıkabilen orta saha oyuncusu, 4 yıl sonra ülkesine geri dönmüş oldu.