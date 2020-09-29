Karagümrük: Biglia'nın maaşı 1 milyon euro

Fatih Karagümrük'ün sportif direktörü Murat Akın, Milan'dan transfer ettikleri Lucas Biglia hakkında konuştu.

Sezona flaş bir başlangıç yapan ve transferleriyle de adından söz ettiren Karagümrük, Biglia'nın kadroya katılmasıyla yabancı basının da ilgisini çekti.

Ülkesinde Independiente'ye geri dönmesi beklenen oyuncunun, bedelsiz olarak Karagümrük'ün yolunu tutması "sürpriz" olarak değerlendirildi.

MURAT AKIN'IN BIGLIA YORUMU

Belçika basınına konuşan Fatih Karagümrük sportif direktörü Murat Akın, ilk olarak Steven Defour'u kulübe getirmek istediğini ancak Biglia boşa çıktığında ona yöneldiklerini açıkladı.

Murat Akın açıklamasında; "Biglia, hiç de pahalı değil. Primleri dahil yıllık maaşı 1 milyon euro civarında. Türkiye'de maaşlar biraz daha düşük ama son dönemde vergi oranı yüzde 15'ten yüzde 40'a çıktı." dedi.