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    Karagümrük, Colin Kazım Richards ile anlaşmaya vardı

    Fatih Karagümrük, 36 yaşındaki eski milli oyuncu Colin Kazım Richards ile anlaştı. Kazım, sağlık kontrolünden geçtikten sonra İstanbul ekibine imza atacak.
    • 19.07.2022 - 16:20
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    Karagümrük, Colin Kazım Richards ile anlaşmaya vardı

    Andrea Pirlo önderliğinde yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Karagümrük, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe’de de forma giyen eski milli futbolcu Colin Kazım ile ilgileniyordu.

    Karagümrük, Mbaye Diagne’i kadrosuna katmasıyla birlikte rotasını Türk asıllı oyuncu Colin Kazım’a çevirdi.

    İmza atacak

    Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen eski milli futbolcu Colin Kazım ile anlaşmaya varıldı.

    Sağlık kontrolleri sonrası Colin Kazım, İstanbul ekibine imza atacak.

    Geçtiğimiz sezon Derby Country ile 25 müsabakada görev alan Kazım, 995 dakika sahada kalırken, takımı adına 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

    Karagümrük, Colin Kazım Richards ile anlaşmaya vardı #1

     

    8 yıl aradan sonra Super Lig’de

    Türkiye'de en son 2014 yılında Bursaspor forması giyen Colin Kazım Richards, 8 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönmüş olacak.

    Karagümrük, Colin Kazım Richards ile anlaşmaya vardı #2

    553 maçta 91 gol, 46 asist

    Kariyerine Queens Park Rangers altyapısında başlayan 36 yaşındaki santrfor, Türkiye ve İngiltere dışında, Fransa, Hollanda, İskoçya, Meksika ve Brezilya liglerinde de oynadı.

    Futbol kariyeri boyunca 553 maça çıkan Colin Kazım, 91 gol atıp, 46 da asist yaptı.


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