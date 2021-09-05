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Karagümrük, Derrick Luckassen'i transfer etti
Fatih Karagümrük, PSV Eindhoven'dan Derrick Luckassen'i 2 yıllığına kiraladı.
- Haber Merkezi
- 05.09.2021 - 15:17
Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, PSV Eindhoven'den Derrick Luckassen'i kadrosuna kattı.
Geçen sezon Kasımpaşa'da forma giyen 26 yaşındaki Hollandalı stoper, bu sezon Fatih Karagümrük'te oynayacak.
PSV AÇIKLADI
PSV Eindhoven iki sezonluk kiralık transfer için anlaşma sağlandığını açıklarken, Derrick Luckassen'e başarılar diledi.