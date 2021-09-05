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    Karagümrük, Derrick Luckassen'i transfer etti

    Fatih Karagümrük, PSV Eindhoven'dan Derrick Luckassen'i 2 yıllığına kiraladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2021 - 15:17
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    Karagümrük, Derrick Luckassen'i transfer etti

    Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, PSV Eindhoven'den Derrick Luckassen'i kadrosuna kattı.

    Geçen sezon Kasımpaşa'da forma giyen 26 yaşındaki Hollandalı stoper, bu sezon Fatih Karagümrük'te oynayacak.

    PSV AÇIKLADI

    PSV Eindhoven iki sezonluk kiralık transfer için anlaşma sağlandığını açıklarken, Derrick Luckassen'e başarılar diledi.

    Karagümrük, Derrick Luckassen i transfer etti #1

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