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Karagümrük, eski Romalı Zukanovic'i transfer etti
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, SPAL'da forma giyen Bosna Hersekli stoper Ervin Zukanovic'i kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 26.08.2020 - 10:53
Fatih Karagümrük, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor...
İstanbul ekibi, son olarak İtalya 2. Futbol Ligi takımlarından SPAL'da forma giyen Bosna Hersekli Ervin Zukanovic'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, 33 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna kattı.
ROMA'DA DA OYNAMIŞTI
Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını 38 müsabakada giyen Zukanovic, daha önce Belçika'nın Gent, İtalya'nın Roma, Sampdoria, Atalanta, Genoa ve Suudi Arabistan'ın El Ahli takımlarında top koşturmuştu.