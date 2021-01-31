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Karagümrük, Kemal Ademi'yi istedi
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Kemal Ademi'yi kiralamak için sarı-lacivertlilere teklifte bulundu.
- Haber Merkezi
- 31.01.2021 - 12:50
- Güncelleme : 31.01.2021 - 13:20
Süper Lig'de transfer hareketliliği hızlanmaya başladı.
İstanbul ekibi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Kemal Ademi'yi kiralamak için sarı-acivertlilere resmi teklifte bulundu.
EROL BULUT SICAK BAKIYOR
Erol Bulut ve kurmaylarının, teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Samatta ve Cisse ikilisinin gerisinde 25 yaşındaki İsviçreli forvet, Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 10 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.