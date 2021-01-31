Euro
8.8854
-0.21%
Dolar
7.3193
-0.2%
Altın
433.72
-0.16%
Borsa
1.473
-1.66%
Bitcoin
244.700
-1.54%
EXEN Coin
17.88
-1.10%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    Karagümrük, Kemal Ademi'yi istedi

    Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Kemal Ademi'yi kiralamak için sarı-lacivertlilere teklifte bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 12:50
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 13:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karagümrük, Kemal Ademi'yi istedi

    Süper Lig'de transfer hareketliliği hızlanmaya başladı.

    İstanbul ekibi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Kemal Ademi'yi kiralamak için sarı-acivertlilere resmi teklifte bulundu.

    EROL BULUT SICAK BAKIYOR

    Erol Bulut ve kurmaylarının, teklife sıcak baktığı öğrenildi.

    Samatta ve Cisse ikilisinin gerisinde 25 yaşındaki İsviçreli forvet, Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 10 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

    Karagümrük, Kemal Ademi yi istedi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir