Karagümrük, Ribery için harekete geçti

Fatih Karagümrük, Fiorentina forması giyen Franck Ribery'nin transferi için ilk resmi teklifi yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Karagümrük, Franck Ribery'yi transfer etmek için çok ciddi bir atım attı. Sezon sonu Fiorentina'yla sözleşmesi bitecek olan Franck Ribery'nin menajerine ilk resmi teklif yapıldı.

Anlaşma sağlanması halinde dünyaca ünlü yıldız futbolcu önümüzdeki sezon Fatih Karagümrük forması giyecek.

BİR DÖNEM GALATASARAY’DA OYNAMIŞTI

Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması giyen Ribery, Bayern Münih'e transfer olarak dünya çapında bir yıldız olmak için ilk adımı atmıştı.

43 MAÇTA 5 GOL 9 ASİST YAPTI

Bayern Münih forması ile efsane isimler arasına giren Fransız yıldız, geçtiğimiz dönem İtalya'nın Fiorentina takımına katılmıştı.

Fiorentina formasıyla çıktığı 43 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan Ribery, 9 kez de asist yapmayı başardı.