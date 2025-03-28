Karşıyaka, Ercan Kulaç'la 5 yıllık sözleşme imzaladı

İHA

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, altyapısından yetişen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Ercan Kulaç’la 5 yıllık sözleşme imzalandığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

"5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIK"

Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: