Karşıyaka'da Bilal Ceylan imzaladı TFF 3. Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 19 yaşındaki sağ bek Bilal Ceylan'ı transfer etti.

DHA

TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka, transferde Beşiktaş'tan kiraladığı 19 yaşındaki sağ bek Bilal Ceylan'la resmi sözleşme imzaladı.

Yeşil-kırmızılı kulüp, siyah-beyazlıların Eskişehirspor'dan 2021 yılında 350 bin euro bonservis bedeliyle alıp tecrübe kazanması için farklı kulüplere kiralık gönderdiği genç oyuncuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: