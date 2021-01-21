Kartal Kayra Yılmaz, Ümraniyespor'a kiralandı

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiraladığını duyurdu.

Beşiktaş, altyapısından yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı TFF 1. Lig kulüplerinden Ümraniyespor'a kiraladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz'ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Kartal Kayra Yılmaz'a Ümraniyespor'da başarılar dileriz."





HASIC DE KİRALANMIŞTI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 2 maçta 35 dakika süre alan Kartal Kayra, Ajdin Hasic'in ardından son dönemde Ümraniyespor'a kiralanan bir başka siyah beyazlı genç oyuncu oldu.

