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    Kartal Kayra Yılmaz, Ümraniyespor'a kiralandı

    Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiraladığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 14:55
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    Kartal Kayra Yılmaz, Ümraniyespor'a kiralandı

    Beşiktaş, altyapısından yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı TFF 1. Lig kulüplerinden Ümraniyespor'a kiraladı.

    İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

    "Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz'ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

    Kartal Kayra Yılmaz'a Ümraniyespor'da başarılar dileriz."

    Kartal Kayra Yılmaz, Ümraniyespor a kiralandı #1

    HASIC DE KİRALANMIŞTI

    Beşiktaş formasıyla bu sezon 2 maçta 35 dakika süre alan Kartal Kayra, Ajdin Hasic'in ardından son dönemde Ümraniyespor'a kiralanan bir başka siyah beyazlı genç oyuncu oldu.

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