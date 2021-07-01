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    Kasımpaşa, Ahmet Engin’i kadrosuna kattı

    Kasımpaşa, Duisburg’da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Ahmet Engin’i 2 yıllığına kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 17:39
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    Kasımpaşa, Ahmet Engin’i kadrosuna kattı

    Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını transferlerle devam ettiriyor.

    Lacivert-beyazlılar son olarak, MSV Duisburg'da forma giyen kanat oyuncusu Ahmet Engin ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

    İMZAYI ATTI

    Kasımpaşa’dan yapılan açıklamada, “MSV Duisburg takımının 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Engin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi’nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.” ifadeleri kullanıldı.

    Kasımpaşa, Ahmet Engin’i kadrosuna kattı #1

    Kasımpaşa, Ahmet Engin’i kadrosuna kattı #2

    Kasımpaşa, Ahmet Engin’i kadrosuna kattı #3

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