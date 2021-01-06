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- Kasımpaşa, Chelseali Danny Drinkwater'ı kiraladı
Kasımpaşa, Chelseali Danny Drinkwater'ı kiraladı
Kasımpaşa, Chelsea forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
- Haber Merkezi
- 06.01.2021 - 16:48
- Güncelleme : 06.01.2021 - 16:53
Ocak ayında Chelsea'den ayrılma kararı alan Danny Drinkwater konusunda önemli bir gelişme yaşandı.
beIN Sports'un haberine göre; Kasımpaşa, İngiliz orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek olan Drinkwater, Chelsea kariyerinde 23 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
Oyuncu, 2017'de Leicester City'den 38 milyon euro bedelle transfer edilmişti.