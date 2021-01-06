Euro
9.0563
-0.32%
Dolar
7.3372
-0.67%
Altın
456.78
-1.33%
Borsa
1.503
0.92%
Bitcoin
255.492
7.87%
EXEN Coin
11.16
2.19%
13ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 13 C

    Kasımpaşa, Chelseali Danny Drinkwater'ı kiraladı

    Kasımpaşa, Chelsea forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 16:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kasımpaşa, Chelseali Danny Drinkwater'ı kiraladı

    Ocak ayında Chelsea'den ayrılma kararı alan Danny Drinkwater konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

    beIN Sports'un haberine göre; Kasımpaşa, İngiliz orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı.

    İSTANBUL'A GELİYOR

    Sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek olan Drinkwater, Chelsea kariyerinde 23 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

    Oyuncu, 2017'de Leicester City'den 38 milyon euro bedelle transfer edilmişti.

    Kasımpaşa, Chelseali Danny Drinkwater ı kiraladı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir