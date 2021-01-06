Kasımpaşa, Chelseali Danny Drinkwater'ı kiraladı

Kasımpaşa, Chelsea forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Ocak ayında Chelsea'den ayrılma kararı alan Danny Drinkwater konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

beIN Sports'un haberine göre; Kasımpaşa, İngiliz orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek olan Drinkwater, Chelsea kariyerinde 23 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Oyuncu, 2017'de Leicester City'den 38 milyon euro bedelle transfer edilmişti.