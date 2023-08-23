Kasımpaşa, Driess Saddiki'yi kadrosuna kattı Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Faslı orta saha Driess Saddiki ile sözleşme imzaladı.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılışında evinde Ankaragücü'nü 3-2 mağlup eden, ikinci haftada da Hatayspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İstanbul ekibi, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımı Abha'dan Driess Saddiki'yi kadrosuna kattı.

İmza töreni yapıldı

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yeni transferimiz Driess Saddiki, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Ulus'ta geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini kulübümüze bağlayan sözleşmeye imza attı.

27 yaşındaki orta saha, geçen sene Abha formasıyla ligde 15 maça çıkmıştı.