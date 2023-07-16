Kasımpaşa, Duhan Aksu'yu renklerine bağladı

Süper Lig'de mücadele eden Kemal Özdeş'in ekibi Kasımpaşa, yeni sezon öncesinde transferlerine devam ediyor.
Güçlü bir kadro kurmak isteyen İstanbul ekibi Iron Gomis'in ardından bir futbolcuya daha imza attırdı. Lacivert-beyazlılar, 25 yaşındaki sol bek Duhan Aksu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe'de yetişti
Fenerbahçe altyapısında yetişen Duhan Aksu, 2017-2018 sezonu başında İstanbulspor'a transfer olmuş ve 6 yıl Sarı-siyahlılarda top koşturmuştu.
Duhan Aksu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 28, Türkiye Kupası'nda 2 maça çıktı.