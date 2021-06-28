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    Kasımpaşa, Harun Tekin'i kadrosuna kattı

    Kasımpaşa, Harun Tekin'i kadrosuna kattı

    Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Harun Tekin'le 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 18:17
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 18:36
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    Transfer sezonu devam ederken kulüpler, takımlarına takviye yapmaya devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa da kaleye yeni bir isim transfer etti.

    Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Harun Tekin Kasımpaşa'yla anlaştı.

    İstanbul ekibi oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kasımpaşa transferi, "Son olarak Fenerbahçe takımının formasını giyen Harun Tekin Kasımpaşamızda!" notuyla duyurdu.

    Kasımpaşa, Harun Tekin i kadrosuna kattı #1

    FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI ELEŞTİRİLMİŞTİ

    Harun Tekin geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 8 maça çıkmıştı. Tekin çıktığı maçlarda kalesinde 9 gol görmüştü.

    Kaleci Harun'un Fenerbahçe'deki performansı oldukça eleştirilmişti.

    Kasımpaşa, Harun Tekin i kadrosuna kattı #2

    Kasımpaşa, Harun Tekin i kadrosuna kattı #3

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