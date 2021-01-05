Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin ile anlaştı

Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin ile anlaştı

Kasımpaşa, Anderlecht'te forma giyen İsveçli golcü Isaac Kiese Thelin'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Koita'dan istediği verimi alamayan Kasımpaşa, ara transfer döneminin ilk gününde forvet bölgesine takviye yaptı.

İstanbul ekibi, Anderlecht'te forma giyen 28 yaşındaki forvet Isaac Kiese Thelin'i kadrosuna kattı.

SEZON SONUNA KADAR

Ocak 2020'de Anderlecht'ten kiralık olarak Malmö'ye giden ve kiralık sözleşmesi geçen ay sona eren Kongo asıllı İsveçli forvet, sezon sonuna kadar Kasımpaşa forması giyecek.