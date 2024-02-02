Kasımpaşa, Jackson Porozo'yu kiraladı Kasımpaşa, 23 yaşındaki Ekvadorlu defans oyuncusu Jackson Porozo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

İHA

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor.

Lacivert-beyazlılar, Fransız temsilcisi Troyes'tan 23 yaşındaki Ekvadorlu defans oyuncusu Jackson Porozo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

"Kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı"

Paşa'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yeni transferimiz Jackson Porozo, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bu sezonun ilk yarısında Yunan ekibi Olimpiakos'ta kiralık olarak oynayan 23 yaşındaki futbolcu, 9 müsabakada forma giydi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)