Kasımpaşa, Julien Ngoy'u transfer etti Kasımpaşa, 25 yaşındaki Belçikalı forvet oyuncusu Julien Ngoy'u kadrosuna kattığını açıkladı.

İHA

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Lacivert-beyazlılar, son olarak Belçika temsilcisi KV Mechelen forması giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusu Julien Ngoy'u transfer ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yeni transferimiz Julien Ngoy, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geçen sezon 29 maça çıktı

Geçen sezon KV Mechelen formasıyla 29 resmi müsabakaya çıkan Belçikalı santrfor, 5 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)