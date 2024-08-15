Kasımpaşa, Kevin Rodrigues’i kadrosuna kattı

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Lacivert-beyazlı ekip, son olarak Suudi Arabistan’ın Al-Qadsiah takımında forma giyen Portekizli sol bek Kevin Rodrigues’i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Yeni transferimiz Kevin Rodrigues, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.
30 yaşındaki Rodrigues, Temmuz 2022’de transfer olduğu Adana Demirspor’dan geçtiğimiz ocak ayında ayrılarak Suudi Arabistan’a gitmişti.
51 MAÇTA 2 GOL 6 ASİST
Adana Demirspor formasıyla 51 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 2 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.
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