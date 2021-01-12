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- Kasımpaşa Koita için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi
Kasımpaşa Koita için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi
Beşiktaş'ın ısrarla istediği Fode Koita için Kasımpaşa'nın, 1 milyon euro bonservis istediği öğrenildi. Siyah-beyazlılar ise Thiam ve Fatih Öztürk transferlerini örnek göstererek kolaylık istedi.
- Haber Merkezi
- 12.01.2021 - 11:13
- Güncelleme : 12.01.2021 - 11:23
Sergen Yalçın'ın raporu sonrası forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta yönetim, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Fode Koita için Kasımpaşa'ya teklifini iletti.
KASIMPAŞA 1 MİLYON EURO İSTİYOR
Alınan bilgilere göre Kasımpaşa, "Koita'nın fiyatı 1 milyon euro." yanıtını verdi. Bu yanıt üzerine siyah-beyazlıların, Thiam'ın Fenerbahçe'ye Fatih Öztürk'ün ise Galatasaray'a bedelsiz gönderilmesini örnek göstererek aynı şekilde bir kolaylık istediği öğrenildi.
Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken Koita'nın da Beşiktaş forması giymek istediğini Kasımpaşa'ya ilettiği kaydedildi.
9 MAÇTA 4 GOL ATTI
Koita, Kasımpaşa formasıyla ligde 9 maçta oynarken, 4 gol atmayı başardı.