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    Kasımpaşa Koita için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi

    Kasımpaşa Koita için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi

    Beşiktaş'ın ısrarla istediği Fode Koita için Kasımpaşa'nın, 1 milyon euro bonservis istediği öğrenildi. Siyah-beyazlılar ise Thiam ve Fatih Öztürk transferlerini örnek göstererek kolaylık istedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 11:23
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    Sergen Yalçın'ın raporu sonrası forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta yönetim, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Fode Koita için Kasımpaşa'ya teklifini iletti.

    KASIMPAŞA 1 MİLYON EURO İSTİYOR

    Alınan bilgilere göre Kasımpaşa, "Koita'nın fiyatı 1 milyon euro." yanıtını verdi. Bu yanıt üzerine siyah-beyazlıların, Thiam'ın Fenerbahçe'ye Fatih Öztürk'ün ise Galatasaray'a bedelsiz gönderilmesini örnek göstererek aynı şekilde bir kolaylık istediği öğrenildi.

    Kasımpaşa Koita için Beşiktaş tan 1 milyon euro istedi #1

    Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken Koita'nın da Beşiktaş forması giymek istediğini Kasımpaşa'ya ilettiği kaydedildi.

    9 MAÇTA 4 GOL ATTI

    Koita, Kasımpaşa formasıyla ligde 9 maçta oynarken, 4 gol atmayı başardı.

    Kasımpaşa Koita için Beşiktaş tan 1 milyon euro istedi #2

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