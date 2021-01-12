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Kasımpaşa Koita için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi

Kasımpaşa Koita için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi

Beşiktaş'ın ısrarla istediği Fode Koita için Kasımpaşa'nın, 1 milyon euro bonservis istediği öğrenildi. Siyah-beyazlılar ise Thiam ve Fatih Öztürk transferlerini örnek göstererek kolaylık istedi.