Kasımpaşa Kulübü CEO'su Serkan Reçber görevinden ayrıldı

Kasımpaşa'da CEO görevini yürüten Serkan Reçber, görüş ayrılığı nedeniyle kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Kasımpaşa Kulübü CEO'su Serkan Reçber, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Serkan Reçber, "Yönetim kurulumuzla yaşadığım görüş ayrılığı sebebiyle ayrılma kararı aldım.

Başta Başkanımız Turgay Ciner olmak üzere yönetim kuruluna ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, yeni sezonda başarılar dilerim." diye konuştu.

HOCA DA DEĞİŞMİŞTİ

Kasımpaşa'da geçtiğimiz günlerde teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrılmış, yerine Cihat Arslan getirilmişti.