Kasımpaşa, Mamadou Fall'u kadrosuna katıyor

Kasımpaşa, ara transfer döneminde Charleroi'nın Senegalli oyuncusu Mamadou Fall'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Süper Lig 'de son iki maçını kazanmayı başararak toparlanma sinyalleri veren Kasımpaşa, ara transfer dönemi adına da çalışmalarını sürdürüyor. Kasımpaşa, Charleroi'dan Mamadou Fall'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sudinfo'nun haberine göre Kasımpaşa, transferi bitirmeye çok yaklaştı. Görüşmelerin devam ettiği ve transferin kısa süre içerisinde tamamlanabileceği aktarılmakta.

Avrupa'daki ilk durağı olan Charleroi'ya 2013'te transfer olan Mamadou Fall'un sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. 30 yaşındaki sağ açık, bu sezon Charleroi forması altında toplam 12 maça çıkarken 1 gol kaydedebildi.