Kasımpaşa, Nicholas Opoku’yu transfer etti Kasımpaşa, Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens SC forması giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Nicholas Opoku’yu kadrosuna kattığını duyurdu.

İHA

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, yeni sezon kadro planlamasına devam ediyor.

Lacivert-beyazlılar, Fransa 2. Lig temsilcisi Amiens SC forması giyen 27 yaşındaki Ganalı savunma oyuncusu Nicholas Opoku’yu kadrosuna dahil ettiği açıkladı.

"SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI"

Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yeni transferimiz Nicholas Opoku, İstanbul’da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

GEÇEN SEZON 23 MAÇA ÇIKTI

Nicholas Opoku, geride kalan sezonda Fransa Lig 2’de 23 maçta forma giyerken, gol ve asist katkısı sağlayamadı.

27 yaşındaki stoper, Gana milli takımıyla ise 17 maçta sahadaki yerini alırken, 1 kez gol sevinci yaşadı, 1’de gol pası verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)