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- Kasımpaşa, Ryan Babel'e talip
Kasımpaşa, Ryan Babel'e talip
- 19.05.2022 - 10:07
- Güncelleme : 19.05.2022 - 10:19
Süper Lig'de bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Galatasaray, transfer çalışmaları için çalışmalarına başladı.
Takımdaki oyuncular ile işe koyulan sarı-kırmızılılar bazı oyuncularla yolları ayırırken bazı oyuncularla da takımda tutmak için harekete geçti.
Sarı-kırmızılılar, kazandığı ücret nedeniyle sürekli eleştirilere maruz kalan Ryan Babel'e ile yolları ayırdı.
Kasımpaşa talip
Fanatik'in haberine göre; Sözleşmesi haziran ayında sona erecek 35 yaşındaki kanat oyuncusuna Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa talip oldu.
İstanbul'da kalmaya sıcak bakıyor
Ailesiyle birlikte İstanbul'da mutlu olan Hollandalı yıldızın Avrupa’dan beklediği teklifleri alamadığı ve kariyerine İstanbul’da devam etmeye sıcak baktığı bilgisi kaydedildi.
4 gole katkı sağladı
Bu sezon 29 müsabakada forma terleten sağ ayak, 3 kez topu filelerle buluştururken 1 kez de gol pası verdi.