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    Kasımpaşa, Ryan Babel'e talip

    Galatasaray'ın oyuncusu Ryan Babel için bu sezon beklenilenin altında bir performans sergileyen Kasımpaşa harekete geçti.
    • 19.05.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 10:19
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    Kasımpaşa, Ryan Babel'e talip

    Süper Lig'de bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Galatasaray, transfer çalışmaları için çalışmalarına başladı.

    Takımdaki oyuncular ile işe koyulan sarı-kırmızılılar bazı oyuncularla yolları ayırırken bazı oyuncularla da takımda tutmak için harekete geçti.

    Sarı-kırmızılılar, kazandığı ücret nedeniyle sürekli eleştirilere maruz kalan Ryan Babel'e ile yolları ayırdı.

    Kasımpaşa, Ryan Babel e talip #1

    Kasımpaşa talip

    Fanatik'in haberine göre; Sözleşmesi haziran ayında sona erecek 35 yaşındaki kanat oyuncusuna Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa talip oldu.

    İstanbul'da kalmaya sıcak bakıyor

    Ailesiyle birlikte İstanbul'da mutlu olan Hollandalı yıldızın Avrupa’dan beklediği teklifleri alamadığı ve kariyerine İstanbul’da devam etmeye sıcak baktığı bilgisi kaydedildi.

    Kasımpaşa, Ryan Babel e talip #2

    4 gole katkı sağladı

    Bu sezon 29 müsabakada forma terleten sağ ayak, 3 kez topu filelerle buluştururken 1 kez de gol pası verdi.

    Kasımpaşa, Ryan Babel e talip #3


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