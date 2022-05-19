Kasımpaşa, Ryan Babel'e talip

Galatasaray'ın oyuncusu Ryan Babel için bu sezon beklenilenin altında bir performans sergileyen Kasımpaşa harekete geçti.

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Galatasaray, transfer çalışmaları için çalışmalarına başladı.

Takımdaki oyuncular ile işe koyulan sarı-kırmızılılar bazı oyuncularla yolları ayırırken bazı oyuncularla da takımda tutmak için harekete geçti.

Sarı-kırmızılılar, kazandığı ücret nedeniyle sürekli eleştirilere maruz kalan Ryan Babel'e ile yolları ayırdı.

Kasımpaşa talip

Fanatik'in haberine göre; Sözleşmesi haziran ayında sona erecek 35 yaşındaki kanat oyuncusuna Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa talip oldu.

İstanbul'da kalmaya sıcak bakıyor

Ailesiyle birlikte İstanbul'da mutlu olan Hollandalı yıldızın Avrupa’dan beklediği teklifleri alamadığı ve kariyerine İstanbul’da devam etmeye sıcak baktığı bilgisi kaydedildi.

4 gole katkı sağladı

Bu sezon 29 müsabakada forma terleten sağ ayak, 3 kez topu filelerle buluştururken 1 kez de gol pası verdi.