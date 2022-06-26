Kasımpaşa, Sadık Çiftpınar'ı açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig'de Kasımpaşa, yeni sezon öncesinde ilk transferini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni transferimiz Sadık Çiftpınar, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'de geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."





Geçen sezon 25 maçta forma giydi

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Sadık Çiftpınar, 25 maçta süre aldı.

29 yaşındaki oyuncu, sezonun tamamlanmasının ardından Yeni Malatyaspor'dan ayrılmıştı.