Kasımpaşa, Samuel Bastien'i kadrosuna kattı Kasımpaşa, İngiliz ekibi Burnley'den 26 yaşındaki Demokratik Kongolu orta saha oyuncusu Samuel Bastien'i renklerine bağladığını açıkladı.

İHA

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Lacivert-beyazlılar, son olarak İngiliz temsilcisi Burnley forması giyen 26 yaşındaki Demokratik Kongolu orta saha oyuncusu Samuel Bastien'i transfer ettiğini duyurdu.

İmzayı attı

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yeni transferimiz Samuel Bastien, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Ulus’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geçen sezon Burnley formasıyla 24 maça çıkan Bastien, 2 gol ve 1 asitlik katkı sağladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)