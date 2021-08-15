Kasımpaşa, Şenol Can ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig’de yeni sezon ilk hafta maçlarıyla devam ederken sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

“BUNDAN SONRAKİ ÇALIŞMA HAYATINDA BAŞARILAR DİLERİZ”

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz."

Şenol Can 15 Mart’ta Fatih Karagümrük’le yollarını ayırmış ve 24 Mart tarihinde Kasımpaşa ile göreve başlamıştı.

Kasımpaşa’nın Şenol Can’la neden yollarını ayırdığı ise bilinmiyor.