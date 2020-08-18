Kasımpaşa: Thiam'ı F.Bahçe'ye bedavaya verdik

Kasımpaşa Kulübü, Thiam için Fenerbahçe'den herhangi bir bonservis bedeli almayacaklarını açıkladı. İstanbul ekibi, Fatih Öztürk transferinde de Galatasaray'a aynı kolaylığı sağladıklarını duyurdu.

Fenerbahçe'nin 6. transferi Mame Thiam'ın bedelsiz olarak kadroya katılması tartışmaları da beraberinde getirdi.

DIAGNE'Yİ 13 MİLYON EUROYA SATMIŞLARDI

Geçtiğimiz sezon Diagne'yi Galatasaray'a 13 milyon euroya satan İstanbul ekibinin bu kararı, başta sarı-kırmızılı taraftarlar olmak üzere tüm futbolseverler tarafından eleştirildi.

Konu hakkında bir açıklama yapan Kasımpaşa yönetimi, Türk futbolundaki kaliteyi artırmak için 3 büyüklere kolaylık sağladıklarını duyurdu.

İşte Paşa'nın açıklaması:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün istediği forvet oyuncumuz Mame Thiam’ın herhangi bir rakam konuşmadan kendilerine bedelsiz olarak verilmesine yönetim olarak karar verdik."

"FATİH ÖZTÜRK'Ü DE BEDELSİZ GÖNDERDİK"

"Fatih Öztürk’ün Galatasaray'ın ihtiyacı ve talebi doğrultusunda, dayanışmamızı ortaya koymak maksadıyla bedelsiz olarak transferini gerçekleştirdik."





"BEŞİKTAŞ'IN KAMPANYASINA DA DESTEK VERDİK"

"Beşiktaş Kulübü’nün 'Bırakmam Seni' kampanyasını desteklemek için Ciner Medya Grubu, siyah-beyazlıların duyurularını kamuoyuna aktarmak adına kampanya süresince sürekli ve sanırsız bedelsiz reklamlarını gruba bağlı kanallarında yayınlama kararı almıştır."

"Kasımpaşa, Türk futbolunun çok önemli değerleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın önceki yıllardan bugüne mali zorluklarını aşmasını, gelecekte daha güçlü ve başarılı olmalarını, futbolun kalitesinin ve değerinin artması adına bir zorunluluk olarak görmektedir."