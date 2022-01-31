Kasımpaşa, Uros Spajic'i renklerine bağladı

Kasımpaşa, FK Krasnodar’da forma giyen defans oyuncusu Uros Spajic'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden FK Krasnodar’da forma giyen defans oyuncusu Uros Spajic’i renklerine bağladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden FK Krasnodar’da forma giyen defans oyuncusu Uros Spajic, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

BU SEZON 11 MAÇTA FORMA GİYDİ

Deneyimli stoper, bu sezon 11 maçta oynadı ve 1 de gol kaydetti. 28 yaşındaki savunmacı geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Feyenoord'da 27 karşılaşmada görev aldı.

Kızılyıldız, Anderlecht, Toulouse ve Feyenoord gibi takımlarda forma giyen 1.88 boyundaki Spajic, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na vize alan Sırbistan Milli Takımı'nda da 20 maçta forma giydi.