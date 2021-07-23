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Kasımpaşa, Valentin Eysseric'i açıkladı
Kasımpaşa, 29 yaşındaki Fransız orta saha Valentin Eysseric ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 23.07.2021 - 13:59
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon öncesinde takviyelerine devam ediyor.
Lacivert-beyazlılar, son olarak İtalya Serie A'da Fiorentina forması giyen Valentin Eysseric'i kadrosuna kattı.
2 YILLIK İMZAYI ATTI
Fransız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 2 yıllığına Lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Tecrübeli futbolcu, daha önce Monaco, Saint-Etienne, Nice, Nantes, Hellas Verona ve Fiorentina takımlarının formasını giydi.
Son olarak görev yaptığı Fiorentina’da ise Eysseric, 18 resmi müsabakada 2 kez rakip fileleri havalandırdı.