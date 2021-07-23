Kasımpaşa, Valentin Eysseric'i açıkladı

Kasımpaşa, 29 yaşındaki Fransız orta saha Valentin Eysseric ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon öncesinde takviyelerine devam ediyor.

Lacivert-beyazlılar, son olarak İtalya Serie A'da Fiorentina forması giyen Valentin Eysseric'i kadrosuna kattı.

2 YILLIK İMZAYI ATTI

Fransız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 2 yıllığına Lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Tecrübeli futbolcu, daha önce Monaco, Saint-Etienne, Nice, Nantes, Hellas Verona ve Fiorentina takımlarının formasını giydi.

Son olarak görev yaptığı Fiorentina’da ise Eysseric, 18 resmi müsabakada 2 kez rakip fileleri havalandırdı.