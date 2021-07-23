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    Kasımpaşa, Valentin Eysseric'i açıkladı

    Kasımpaşa, 29 yaşındaki Fransız orta saha Valentin Eysseric ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2021 - 13:59
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    Kasımpaşa, Valentin Eysseric'i açıkladı

    Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon öncesinde takviyelerine devam ediyor.

    Lacivert-beyazlılar, son olarak İtalya Serie A'da Fiorentina forması giyen Valentin Eysseric'i kadrosuna kattı.

    2 YILLIK İMZAYI ATTI

    Fransız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 2 yıllığına Lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

    Tecrübeli futbolcu, daha önce Monaco, Saint-Etienne, Nice, Nantes, Hellas Verona ve Fiorentina takımlarının formasını giydi.

    Son olarak görev yaptığı Fiorentina’da ise Eysseric, 18 resmi müsabakada 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

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    Kasımpaşa, Valentin Eysseric i açıkladı #2

    Kasımpaşa, Valentin Eysseric i açıkladı #3

    Kasımpaşa, Valentin Eysseric i açıkladı #4

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