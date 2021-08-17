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    Kasımpaşa'da Cihat Arslan dönemi

    Kasımpaşa, teknik direktörlük için Cihat Arslan ile anlaştığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 13:37
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 13:49
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    Kasımpaşa'da Cihat Arslan dönemi

    Süper Lig'in henüz ilk haftası sonrası Şenol Can ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da, teknik direktörlüğe yeni bir isim getirildi.

    İstanbul ekibi, teknik adamlık görevine Cihat Arslan’ı getirdiğini açıkladı.

    “CİHAT ARSLAN VE EKİBİNE BAŞARILAR DİLERİZ”

    Kulüpten yapılan açıklamada, “Kasımpaşamız Teknik Direktörlük konusunda Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır.

    Teknik Direktörümüz Cihat Arslan’a ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.” ifadeleri kullanıldı.

    Kasımpaşa da Cihat Arslan dönemi #1

    Kasımpaşa da Cihat Arslan dönemi #2

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