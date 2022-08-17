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    Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi

    Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi

    Kasımpaşa Kulübü, teknik sorumluluk görevine Şenol Can'ın getirildiğini duyurdu.
    • 17.08.2022 - 16:28
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    Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2. haftada Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi sarı-lacivertlilere 6-0 mağlup oldu.

    Mağlubiyetin ardından teknik direktör Sami Uğurlu isitfa etti. Uğurlu'nun istifası kabul edildi ve teknik direktörle yollar ayrıldı.

    Kasımpaşa da Şenol Can dönemi #1

    Yeni hoca Şenol Can

    Sami Uğurlu'nun ardından Kasımpaşa yeni hocasını buldu. İstanbul ekibi teknik sorumluluk görevinde Şenol Can'ı getirdi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Teknik Sorumluluk görevine Şenol Can getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    Kasımpaşa Şenol Can ile Süper Lig'in ilk haftasında yollarını ayırmıştı.

    Kasımpaşa, Şenol Can ile yollarını ayırdı / Haberi için tıklayın

    Kasımpaşa da Şenol Can dönemi #2


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