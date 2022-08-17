- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi
Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi
Kasımpaşa Kulübü, teknik sorumluluk görevine Şenol Can'ın getirildiğini duyurdu.
- 17.08.2022 - 16:28
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2. haftada Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi sarı-lacivertlilere 6-0 mağlup oldu.
Mağlubiyetin ardından teknik direktör Sami Uğurlu isitfa etti. Uğurlu'nun istifası kabul edildi ve teknik direktörle yollar ayrıldı.
Yeni hoca Şenol Can
Sami Uğurlu'nun ardından Kasımpaşa yeni hocasını buldu. İstanbul ekibi teknik sorumluluk görevinde Şenol Can'ı getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Teknik Sorumluluk görevine Şenol Can getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kasımpaşa Şenol Can ile Süper Lig'in ilk haftasında yollarını ayırmıştı.
Kasımpaşa, Şenol Can ile yollarını ayırdı / Haberi için tıklayın