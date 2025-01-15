Kasımpaşa'dan Yasin Özcan açıklaması: Aston Villa'ya sattık

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, genç yıldız Yasin Özcan'ın Aston Villa'ya transferini değerlendirdi.

Keleş, bu transferin kulüp ve Türk futbolu adına gurur verici olduğunu belirtti.

Hakan Keleş, HT Spor'a yaptığı açıklamada, "Altyapımızdan yetişen bir oyuncunun Avrupa'nın önemli bir kulübüne transfer olması camiamız adına büyük bir gurur. Sezon sonuna kadar bizde kalacak olması da takım adına önemli bir avantaj." dedi.

Yasin'in potansiyeline dikkat çeken Keleş, "Çok yetenekli bir oyuncu, gelişeceğine ve milli takımda da önemli bir isim olacağına inanıyorum. İngiltere'de başarılı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

TRANSFERİN DETAYLARI

Aston Villa, 18 yaşındaki oyuncu için Kasımpaşa'ya 7 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus ödemesi yapacak.

Ayrıca, Yasin'in gelecekteki olası bir transferinden Kasımpaşa'ya yüzde 20 pay verilecek.

SEZON SONUNA KADAR KASIMPAŞA'DA

Hakan Keleş, genç oyuncunun sezon sonuna kadar Kasımpaşa forması giyeceğini belirtti. Yasin'in son maçta ufak bir sakatlık nedeniyle forma giyemediğini ifade eden Keleş, "Onun gelişimi için bu süreç önemli. İvmesini artırdı ve Premier Lig'e uyum sağlayacağını düşünüyorum." dedi.