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    Kasımpaşa'nın yeni hocası Hakan Kutlu oldu

    Kasımpaşa'nın yeni hocası Hakan Kutlu oldu

    Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 14:15
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 14:43
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    Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük için Hakan Kutlu ile anlaşmaya vardı.

    Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu'ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." denildi.

    Kasımpaşa nın yeni hocası Hakan Kutlu oldu #1

    BU SEZON 3. HOCA

    Hakan Kutlu, Kasımpaşa'nın bu sezonki 3. teknik direktörü olacak. İstanbul ekibi daha önce Şenol Can ve Cihat Arslan ile yollarını ayırdı.

    Kasımpaşa nın yeni hocası Hakan Kutlu oldu #2

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