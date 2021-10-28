Kasımpaşa'nın yeni hocası Hakan Kutlu oldu

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu getirildi.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük için Hakan Kutlu ile anlaşmaya vardı.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu'ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." denildi.

BU SEZON 3. HOCA

Hakan Kutlu, Kasımpaşa'nın bu sezonki 3. teknik direktörü olacak. İstanbul ekibi daha önce Şenol Can ve Cihat Arslan ile yollarını ayırdı.