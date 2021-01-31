Katarlılar Belhanda için 2 milyon euro önerdi

Katarlılar Belhanda için 2 milyon euro önerdi

Al Duhail ve Al Rayyan takımları, Younes Belhanda için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Galatasaray'ın 5 milyon euro istemesi üzerine iki kulüp de oyuncuyu almaktan vazgeçti.

Galatasaray'da geldiği günden bu yana inişli çıkışlı bir grafik çizen ve taraftarları ikiye bölen Younes Belhanda, yine takımda kaldı.

Sarı-kırmızılı yönetim, uzun süredir Katar Ligi ekiplerinin listesinde yer alan Faslı futbolcu için gelen teklifleri kabul etmedi.

TEKLİF 2 MİLYON EURO

Al Duhail ve Al Rayyan kulüplerinin, Galatasaray'ın kapısını çalıp 2 milyon euro civarında bir bonservis önerdiği ancak sarı-kırmızılıların 5 milyon euro talep etmesi üzerine Katarlıların bu transferden vazgeçtiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 30 yaşındaki oyuncunun, ligler biter bitmez takımdan ayrılması bekleniyor.