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    Katarlılar Belhanda için 2 milyon euro önerdi

    Katarlılar Belhanda için 2 milyon euro önerdi

    Al Duhail ve Al Rayyan takımları, Younes Belhanda için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Galatasaray'ın 5 milyon euro istemesi üzerine iki kulüp de oyuncuyu almaktan vazgeçti.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 10:10
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    Galatasaray'da geldiği günden bu yana inişli çıkışlı bir grafik çizen ve taraftarları ikiye bölen Younes Belhanda, yine takımda kaldı.

    Sarı-kırmızılı yönetim, uzun süredir Katar Ligi ekiplerinin listesinde yer alan Faslı futbolcu için gelen teklifleri kabul etmedi.

    TEKLİF 2 MİLYON EURO

    Al Duhail ve Al Rayyan kulüplerinin, Galatasaray'ın kapısını çalıp 2 milyon euro civarında bir bonservis önerdiği ancak sarı-kırmızılıların 5 milyon euro talep etmesi üzerine Katarlıların bu transferden vazgeçtiği belirtildi.

    SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

    Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 30 yaşındaki oyuncunun, ligler biter bitmez takımdan ayrılması bekleniyor.

    Katarlılar Belhanda için 2 milyon euro önerdi #1

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