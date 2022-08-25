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    Kayra Kartal Yılmaz, Ümraniyespor'da

    Ümraniyespor, Beşiktaş'tan Kartal Kayra'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç futbolcu, Beşiktaş ile 2025'e kadar sözleşme yeniledi.
    • 25.08.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 17:59
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    Kayra Kartal Yılmaz, Ümraniyespor'da

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi içinde olan Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz ile ilgili kararını verdi.

    Siyah-beyazlılar, genç futbolcunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı ve Ümraniyespor'a kiraladı. Kartal Kayra Yılmaz, sezon sonuna kadar Ümraniyespor'da forma giyecek.

    Ümraniyespor'da daha önce de oynamıştı

    Hatırlanacağı üzere Kartal Kayra Yılmaz, daha önce de Ümraniyespor'a kiralık oynamıştı. İstanbul ekibinin teknik direktörü Recep Uçar, "Kartal'ı kadromuzda görmek istiyoruz. Beşiktaş'a bu konuda teklifimizi yaptık." demişti.

    Kayra Kartal Yılmaz, Ümraniyespor da #1


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