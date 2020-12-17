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    Kayseri sabah doğum gününü kutladığı futbolcuyu akşam kovdu

    Kayseri sabah doğum gününü kutladığı futbolcuyu akşam kovdu

    Kayserispor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.12.2020 - 11:55
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    Süper Lig ekibi Kayserispor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

    Kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin'le karşılıklı anlaşıldığını ve futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini söyledi.

    Tokgöz, Hasan Hüseyin Acar'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

    55 MAÇTA 7 GOL

    Eskişehirspor'dan 1 Temmuz 2018'de transfer edilen Hasan Hüseyin, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 55 maçta 7 gol atmıştı.

    SABAH DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞLARDI

    Öte yandan Kayseri ekibinin, Hasan Hüseyin'in sabah doğum gününü kutlayıp akşam yollarını ayırması sosyal medyada çok konuşuldu.

    Kayseri sabah doğum gününü kutladığı futbolcuyu akşam kovdu #1

    Kayseri sabah doğum gününü kutladığı futbolcuyu akşam kovdu #2

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