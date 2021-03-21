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    Kayserispor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

    Bu sezon birçok kez hoca değiştiren Kayserispor'da yönetim, son olarak takımın başına Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2021 - 08:42
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    Kayserispor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

    Süper Lig'in 16. sırasında yer alan Kayserispor, bir kez daha teknik direktör değişikliğine gitti.

    Kayseri ekibi, bir süredir boşta olan Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Hoşgeldin Hamza Hamzaoğlu! Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Sayın Hamza Hamzaoğlu’na ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz."

    Kayserispor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı #1

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