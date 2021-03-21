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Kayserispor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

Kayserispor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

Bu sezon birçok kez hoca değiştiren Kayserispor'da yönetim, son olarak takımın başına Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.