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Kayserispor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı
Bu sezon birçok kez hoca değiştiren Kayserispor'da yönetim, son olarak takımın başına Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.
- Haber Merkezi
- 21.03.2021 - 08:42
Süper Lig'in 16. sırasında yer alan Kayserispor, bir kez daha teknik direktör değişikliğine gitti.
Kayseri ekibi, bir süredir boşta olan Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Hoşgeldin Hamza Hamzaoğlu! Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Sayın Hamza Hamzaoğlu’na ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz."