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    Kayserispor, Hikmet Karaman ile anlaştı

    Kayserispor, Hikmet Karaman ile anlaştı

    Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Hikmet Karaman'la anlaşmaya vardı.
    • AA
    • 18.08.2021 - 12:53
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 13:25
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    Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçen sezonun son haftalarında takımın başına getirdiği Yalçın Koşukavak yönetiminde Süper Lig'in ilk haftasında, deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olmuştu.

    Sarı-kırmızılı kulüp, 48 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

    Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı.

    Kayserispor, Hikmet Karaman ile anlaştı #1

    ANLAŞMA 1 YILLIK

    Kulüp asbaşkanı Ali Çamlı, yaptığı açıklamada, deneyimli teknik adamla 1 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

    Hikmet Karaman'a güvendiklerini belirten Çamlı, "Kayserispor taraftarımızın içi rahat etsin. Kayserispor'un başarısı için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni hocamızın tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Karaman'ın bugün kente gelip, resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

    Kayserispor, Hikmet Karaman ile anlaştı #2

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