Kayserispor Lyon'un Doğan Alemdar teklifini kabul etti

Kayserispor'un genç file bekçisi Doğan Alemdar için Lyon'la anlaşma sağladığı öğrenildi.

2020-2021 sezonunun sona ermesinin ardından Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmedi. Genç kalecinin yeni adresi ise Lyon oldu.

Lung ve İsmail'in sakatlandığı sezonda 3. kaleci olarak bulduğu şansı çok iyi değerlendirip harika bir sezon geçiren genç file bekçisine Lyon talip olmuştu. Sezon içerisinde yakından takip edilen Doğan için kulübe 3.5 milyon euroluk resmi teklif geldi.

LYON İLE SÖZ KESİLDİ

Adı Süper Lig ve Avrupa'dan birçok takımla anılan 19 yaşındaki kalecinin de kariyerine yurtdışında devam etmek istediği de biliniyordu. Oyuncunun da istediğini dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim, Lyon ile söz kesti.

Kayseri basınında yer alan haberlere göre; Kayserispor yönetimi, ekonomik açıdan da rahatlamak adına 3.5 milyon euroluk teklifi kabul etti. Transferin bir hafta içinde resmen duyurulması bekleniyor.