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    Kayserispor, Ömer Erdoğan ile anlaştı

    Kayserispor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
    • 05.06.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 11:27
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    Kayserispor, Ömer Erdoğan ile anlaştı

    Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni teknik direktörünü açıkladı.

    Sezonun bitmesinin ardından Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

    Kayserispor'un açıklamasında anlaşmanın süresine dair bilgi ise yer almadı.

    Hikmet Karaman'la yollar ayrılmıştı

    2021 - 2022 sezonuna teknik direktör Yalçın Koşukavak ile başlayan ve ikinci haftada yollarını ayıran Kayserispor’da görevi deneyimli çalıştırıcı Hikmet Karaman devralmıştı. Sezonun tamamlanmasının ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı.

    Kayserispor, Ömer Erdoğan ile anlaştı #1


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