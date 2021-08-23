- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Kayserispor, Thiam için Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro ödeyecek
Kayserispor, Thiam için Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro ödeyecek
- Haber Merkezi
- 23.08.2021 - 14:14
- Güncelleme : 23.08.2021 - 14:16
TFF Limitleri ve Finansal Fair Play kriterleri sebebiyle transfer yapmak için kadrosunda boşluk yaratmak zorunda olan Fenerbahçe’de bir ayrılık daha gelmişti.
Sarı-lacivertlilerin Senegalli forvet oyuncusu Mame Thiam, Kayserispor'la anlaşmıştı.
Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından transferi duyurmuş ve "Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam çarşamba aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun" açıklamasını yapmıştı.
1.5 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ
Bugün Kayserispor’un Thiam için ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; sarı-kırmızılılar Thiam için Fenerbahçe’ye 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Thiam, Kayserispor’la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
2020 yılında Kasımpaşa’dan Fenerbahçe’ye bedelsiz olarak gelen Thiam, sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılmıştı. Bu transfere Kayserispor’un 1.5 milyon euro ödemesi ‘hülle’ tartışmalarını beraberinde getirdi.