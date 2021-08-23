Kayserispor, Thiam için Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro ödeyecek

Kayserispor, Thiam için Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro ödeyecek

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Fenerbahçe'den transfer ettikleri Mame Thiam için sarı-lacivertli ekibe ödeyeceği bonservis bedeli tartışma konusu oldu.

TFF Limitleri ve Finansal Fair Play kriterleri sebebiyle transfer yapmak için kadrosunda boşluk yaratmak zorunda olan Fenerbahçe’de bir ayrılık daha gelmişti.

Sarı-lacivertlilerin Senegalli forvet oyuncusu Mame Thiam, Kayserispor'la anlaşmıştı.

Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından transferi duyurmuş ve "Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam çarşamba aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun" açıklamasını yapmıştı.

1.5 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Bugün Kayserispor’un Thiam için ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; sarı-kırmızılılar Thiam için Fenerbahçe’ye 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Thiam, Kayserispor’la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

2020 yılında Kasımpaşa’dan Fenerbahçe’ye bedelsiz olarak gelen Thiam, sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılmıştı. Bu transfere Kayserispor’un 1.5 milyon euro ödemesi ‘hülle’ tartışmalarını beraberinde getirdi.