Kayserispor'un yeni hocası Bayram Bektaş oldu

Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Kayserispor'da yönetim, takımı Bayram Bektaş'a emanet etti.

TFF'nin ligde kalmasına karar verdiği üç takımdan biri olan Kayserispor'da teknik direktör değişikliği yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Kayseri ekibi, takımın başına Bayram Bektaş'ı getirdi.

GÖZBAŞI: BEKTAŞ'A GÖNÜLDEN İNANIYORUZ

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

Gözbaşı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Süper Lig'de harcama limiti en düşük takımız. Takımın teknik patronunun sadece futbol düşünen, başarıya aç, kariyerine odaklı, futbolcu ağı geniş, genç ve iddialı bir kişi olması gerekiyordu. O kişi Bayram Bektaş. 'Değişim' parolasıyla girmeyi hedeflediğimiz yeni sezonda değerli hocamızın hem Türk futbolunun gençlerine olan yoğun hakimiyeti hem de donanımıyla birlikte kısa, orta ve uzun vadede arzuladığımız hedeflere bizi taşıyacağına gönülden inanıyoruz. Harcama limitlerinde kısıtlı bir bütçeye sahip olan kulübümüzün hocamızın da birikimiyle gelecek yıllarda altyapıdan yetiştireceği yeteneklerle Türk futbolunda ses getireceğine de gönülden inanıyoruz."